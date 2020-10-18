Хроника дня: к центру Минска уже движется техника силовиков (видео)

Источник материала: Onliner

Воскресенье в Минске. Уже с утра в центр столицы стягивается техника силовиков. Очевидец прислал видео в чат-бот Onliner. Также сообщается, что в некоторых местах уже начинают выставлять ограждения.

Техника и ограждения на проспекте Независимости

Утром в чат-бот Onliner прислали видео, на котором видно, как колонна техники движется по проспекту Независимости со стороны въезда в город в направлении центра. В составе колонны по крайней мере один автобус и несколько грузовиков (предположительно с личным составом), а также автомобиль, транспортирующий колючую проволоку.

Кроме того, очевидцы сообщают о том, что в районе станции метро «Площадь Ленина» силовики начинают устанавливать ограждения вдоль проспекта Независимости.

Также приходят сообщения о силовиках на улице Ульяновской, очевидец насчитал там не менее 15 грузовых автомобилей.





Чат-бот продолжает принимать сообщения с фото и видео, на которых запечатлена техника силовиков. Вот грузовики замечены недалеко от станции метро «Институт культуры», очевидец рассказал, что они двигались в направлении площади Независимости.

Вот грузовики в районе станции метро «Восток»: едут по проспекту в направлении центра города.

(будет дополнено)