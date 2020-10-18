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Хроника дня: к центру Минска уже движется техника силовиков (видео)
Источник материала: Onliner
Воскресенье в Минске. Уже с утра в центр столицы стягивается техника силовиков. Очевидец прислал видео в
Техника и ограждения на проспекте Независимости
Утром в
Кроме того, очевидцы сообщают о том, что в районе станции метро «Площадь Ленина» силовики начинают устанавливать ограждения вдоль проспекта Независимости.
Также приходят сообщения о силовиках на улице Ульяновской, очевидец насчитал там не менее 15 грузовых автомобилей.
Вот грузовики в районе станции метро «Восток»: едут по проспекту в направлении центра города.
(будет дополнено)
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Воскресенье в Минске. Уже с утра в центр столицы стягивается техника силовиков. Очевидец прислал видео в чат-бот Onliner. Также сообщается, что в некоторых местах уже...
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