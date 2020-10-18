«Вот результат мирного давления на режим». Тихановская объяснила, почему не нужно отвечать Лукашенко и силовикам насилием

Источник материала: KYKY

В телеграм-канале появилось новое обращение к беларусам – о том, что мирные протесты по-настоящему работают. Цитируем.

«То, что [адвокат] Илья Салей дома, а не в СИЗО – это хорошая новость. И это результат нашего с вами мирного давления на режим.

Мы объявили Народный Ультиматум, чтобы Лукашенко заявил о своем уходе, насилие остановилось, а все политзаключенные были освобождены. Давайте продолжать выражать свои требования мирно и настойчиво – это даёт результат. Мы остановимся, только когда каждый политический заключённый выйдет на свободу, силовики начнут защищать свой народ, а в Беларусь вернётся закон и честные выборы.

А пока этого не произошло – мы будем протестовать. Сегодня на Патризанском марше беларусы снова покажут, что такое солидарность. И я поддерживаю каждого, кто придёт на этот марш».