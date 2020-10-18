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«Вот результат мирного давления на режим». Тихановская объяснила, почему не нужно отвечать Лукашенко и силовикам насилием
Источник материала: KYKY>
В телеграм-канале появилось новое обращение к беларусам – о том, что мирные протесты по-настоящему работают. Цитируем.
«То, что [адвокат]
Мы объявили Народный Ультиматум, чтобы Лукашенко заявил о своем уходе, насилие остановилось, а все политзаключенные были освобождены. Давайте продолжать выражать свои требования мирно и настойчиво – это даёт результат. Мы остановимся, только когда каждый политический заключённый выйдет на свободу, силовики начнут защищать свой народ, а в Беларусь вернётся закон и честные выборы.
А пока этого не произошло – мы будем протестовать. Сегодня на Патризанском марше беларусы снова покажут, что такое солидарность. И я поддерживаю каждого, кто придёт на этот марш».
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«Вот результат мирного давления на режим». Тихановская объяснила, почему не нужно отвечать Лукашенко и силовикам насилием
В телеграм-канале появилось новое обращение к беларусам – о том, что мирные протесты по-настоящему работают. Цитируем. «То, что [адвокат] Илья Салей дома, а не в...
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