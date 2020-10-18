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Иран сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны

18.10.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Оружейное эмбарго в отношении Ирана перестает действовать с 18 октября, теперь страна может продавать и покупать вооружение. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

«Все ограничения в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности, а также в отношении предоставления финансовых услуг Ирану и Ираном <...> автоматически перестают действовать», — сообщили в дипведомстве.

Также с этого дня перестают действовать введенные ранее против ряда иранских гражданских и военных должностных лиц запреты на въезд на территории государств — членов ООН и транзит через них, заявили в иранском МИД, передает РБК.

«Сегодня знаменательный день для международного сообщества, которое вопреки усилиям США защитило резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)», — говорится в заявлении.

Иран сам обеспечивает свои военные потребности и не нуждается в иностранной поддержке, заявил в Twitter официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя истечение срока оружейного эмбарго.

«Иран производит внутри страны более 90% от всех потребностей оборонной [промышленности] и не нуждается в поддержке из-за рубежа», — написал он. Хатибзаде добавил, что «мир и стабильность в регионе всегда будет приоритетом Ирана».

Ядерная сделка с Ираном, также известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), была заключена в 2015 году между Тегераном и шестеркой международных переговорщиков — Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией. Согласно условиям сделки отдельный ее участник может восстановить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если сочтет, что условия сделки нарушены.

США вышли из сделки в 2018 году. При этом в Вашингтоне заявили, что сохраняют за собой право участвующего члена сделки в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН.

В августе 2020 года года госсекретарь США Майк Помпео передал председателю Совбеза ООН жалобу, в которой говорилось о неисполнении Ираном условий СВПД. Вашингтон заявил о желании запустить процедуру восстановления санкций ООН против Тегерана, однако Совбез отклонил американский проект резолюции.

 
 
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Оружейное эмбарго в отношении Ирана перестает действовать с 18 октября, теперь страна может продавать и покупать вооружение. Об этом говорится в заявлении...
 
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