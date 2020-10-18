ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США тысячи человек вышли на протесты против Трампа

18.10.2020 11:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Несколько тысяч человек в США в субботу, 17 октября, приняли участие в протестах против действующего президента Дональда Трампа.

По словам организаторов, акции протеста прошли во всех штатах. По их оценкам, общее число участников превысило 100 тысяч человек, большинство из них - женщины.

Шествие в столице страны, Вашингтоне, началось неподалеку от Белого дома, затем его участники направились к Капитолию (зданию, где располагается конгресс) и зданию Верховного суда. Демонстранты несли в руках плакаты с критикой главы государства и вице-президента Майкла Пенса.

Среди прочего, протестующие выразили недовольство тем, что Трамп выдвинул судью-консерватора Эми Кони Барретт в качестве преемницы члена Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, скончавшейся в середине сентября.

Некоторые демонстранты в память о Гинзбург надели черные мантии и белые кружевные воротнички. Гинзбург являлась иконой для прогрессивных американцев, она сделала себе имя на защите прав женщин. Сразу после ее смерти между республиканцами и демократами разгорелся спор из-за возможного преемника судьи. Демократы призывают отложить назначение преемника Гинзбург на период после выборов президента 3 ноября.

Нынешние акции накануне президентских выборов в США вдохновлены "Женским маршем" - масштабным протестным шествием сразу после инаугурации Трампа в январе 2017 года . Тогда против нового президента страны на улицы вышли более 3 миллионов человек. В частности, главу Белого дома критиковали за его высказывания, нередко расцениваемые как женоненавистнические, сексистские и оскорбительные.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько тысяч человек в США в субботу, 17 октября, приняли участие в протестах против действующего президента Дональда Трампа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия сразу после его старта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.10.2020
Mir24.TV Belarus
18.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика