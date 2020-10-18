Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия сразу после его старта

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Хотя Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии с 00:00 18 октября, боевые действия продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.





Так, Минобороны Азербайджана заявило, что в течение ночи ВС Армении сохраняли напряженность на фронте, используя минометы и артиллерию в различных направлениях, а с 7 утра предпринял попытку атаковать на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях.





В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан нарушил перемирие, произведя артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45․





Как сообщает News.am, армия непризнанного Арцаха заявила, что азербайджанские силы перешли в наступление в южном направлении, есть погибшие и раненые.









Новый конфликт Армении и Азербайджана