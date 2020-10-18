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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия сразу после его старта

18.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются.


фото REUTERS

Хотя Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии с 00:00 18 октября, боевые действия продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.

Так, Минобороны Азербайджана заявило, что в течение ночи ВС Армении сохраняли напряженность на фронте, используя минометы и артиллерию в различных направлениях, а с 7 утра предпринял попытку атаковать на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях.

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан нарушил перемирие, произведя артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45․

Как сообщает News.am, армия непризнанного Арцаха заявила, что азербайджанские силы перешли в наступление в южном направлении, есть погибшие и раненые.


Новый конфликт Армении и Азербайджана

  • Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.
  • В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию. 
  • В Азербайджане заявили, что в ходе успешного наступления взяли под контроль несколько сел Нагорного Карабаха, но в Армении эту информацию отрицали.
  • Обе стороны заявляют, что нанесли противнику страшные потери, которые насчитывают сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники. Все попытки достигнуть прекращения огня терпят неудачу. 
 
 
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Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются.
 
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