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В Минске пьяный спортсмен избил иностранного студента

18.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Минского района, избившего иностранного гражданина, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Партизанского района.

Посреди ночи два нетрезвых товарища возвращались из ресторана. На пр. Независимости они заметили молодого человека азиатской внешности и попросили у него закурить. Тот не понял просьбу, так как не знал русский, но принялся что-то эмоционально им объяснять на своем языке. Неожиданно один из парней, решив продемонстрировать пьяную удаль, дважды ударил 22-летнего студента кулаком в челюсть, а после бросил на землю. В конфликт вмешался его товарищ и оттащил нападавшего в сторону, после чего они ушли. К счастью, иностранец не получил никаких серьезных телесных повреждений — отделался ссадинами и кровоподтеками на лице и теле.

Но история на этом не закончилась. Иностранец побежал следом за своими обидчиками, догнал их около арки одного из жилых домов на ул. Козлова и принялся что-то кричать на своем языке, имитируя удар кулаком себе в голову – как оказалось, хотел выяснить, за что его ударили. Пьяные друзья явно не собирались тратить время на объяснения и один из них, который ранее уже бил иностранца, стал грозно двигаться в его сторону. Студент, испугавшись, начал отступать, пока не стукнулся головой о металлический ящик, закрепленный на фонарном столбе. Приблизившись к иностранцу, разъяренный парень принялся избивать его руками и ногами. В ходе потасовки у бедолаги разбились очки стоимостью 300 долларов и прибавилось телесных повреждений.

— Добравшись домой, потерпевший вызвал скорую, его доставили в больницу, откуда и сообщили о случившемся в милицию. Личность нападавшего по записям камер видеонаблюдения установили быстро – им оказался ранее не судимый житель Минского района, который на любительском уровне занимается футболом. В день совершения преступления он с командой выпивал в ресторане по случаю окончания сезона, — рассказал заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук. — В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 1 и ч. 2 ст. 339 УК Республики Беларусь). В содеянном он раскаялся, вину признал. До судебного заседания гражданин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
 
Теги: Минск
 
 
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На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Минского района, избившего иностранного гражданина, рассказали корреспонденту...
 
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