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В Миорах будут варить пиво: оборудование для пивоварни закупает местный металлопрокатный завод
Источник материала: Партизан
Общество с ограниченной ответственностью «ММПЗ-групп» из Миор объявило тендер на закупку технологического оборудования для пивоварни.
Согласно техническому заданию приобретается линия, способная производить от 250 до 1000 литров сусла единовременной варки. Судя по параметрам, планируется разливать полученное пиво как в кеги, так и в жестяные банки.
Заказчиком закупки пивоваренного оборудования выступает ООО «АК-Плаза», расположенное на Вокзальной улице в Миорах. Пока об этой фирме известно лишь то, что они инициаторы инвестиционных проектов по строительству в этом райцентре торгового центра и межрайонного медицинского центра.
Поставщик пивоварни должен будет доставить оборудование, смонтировать его, провести пусконаладочных работы и обучить местных специалистов.
Поставить оборудование должны до начала ноября 2021 года. Закупка производится за счет собственных средств предприятия.
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Общество с ограниченной ответственностью «ММПЗ-групп» из Миор объявило тендер на закупку технологического оборудования для пивоварни.
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