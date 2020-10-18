В Миорах будут варить пиво: оборудование для пивоварни закупает местный металлопрокатный завод













Согласно техническому заданию приобретается линия, способная производить от 250 до 1000 литров сусла единовременной варки. Судя по параметрам, планируется разливать полученное пиво как в кеги, так и в жестяные банки.





Заказчиком закупки пивоваренного оборудования выступает ООО «АК-Плаза», расположенное на Вокзальной улице в Миорах. Пока об этой фирме известно лишь то, что они инициаторы инвестиционных проектов по строительству в этом райцентре торгового центра и межрайонного медицинского центра.





Поставщик пивоварни должен будет доставить оборудование, смонтировать его, провести пусконаладочных работы и обучить местных специалистов.





Поставить оборудование должны до начала ноября 2021 года. Закупка производится за счет собственных средств предприятия.



