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Фотофакт: в Витебске выпал первый снег

18.10.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Все странное в этот странный год. Сначала говорили, мол, весна какая-то не такая, надо бы потеплее. Потом упрекали лето: холодное, жары бы, жары! И осень что-то явилась чересчур по расписанию, могла бы и опоздать немного — не обиделись бы. И вот сегодня, 18 октября, с севера подкралась зима: в Витебске выпал первый снег. Оно-то красиво, конечно, для «инстаграмов», но не рановато ли?

Фото были опубликованы на канале «Витебск в телеграме» и уже растасканы впечатлившимися пользователями по Instagram. Столица и другие областные центры разглядывают выпавший снег и прислушиваются к ощущениям: радостно или не радостно?

Фотофакт: в Витебске выпал первый снег
Фотофакт: в Витебске выпал первый снег
Фотофакт: в Витебске выпал первый снег
Фотофакт: в Витебске выпал первый снег
Фотофакт: в Витебске выпал первый снег
Фотофакт: в Витебске выпал первый снег
Соскучились по зиме?

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Теги: Витебск
 
 
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Все странное в этот странный год. Сначала говорили, мол, весна какая-то не такая, надо бы потеплее. Потом упрекали лето: холодное, жары бы, жары! И осень что-то явилась...
 
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