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22 этажа длиной. В Минске вывесили гигантский бело-красно-белый флаг

18.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В микрорайоне Каскад вывесили огромный бело-красно-белый флаг. Он примерно 22 этажа длиной.

В дворовом телеграм-канале пишут, что это была попытка поставить рекорд на самый большой флаг в мире, пишет "Наша Нива".

Флаг 71 метров в длину и 36 в ширину, его площадь-2556 м2.

Однако из-за гигантских размеров флаг запутался во время вывешивания.

Вскоре приехала группа людей в черном, чтобы этот флаг снять. Но жильцы сняли флаг сами.
 
 
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В микрорайоне Каскад вывесили огромный бело-красно-белый флаг. Он примерно 22 этажа длиной.
 
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