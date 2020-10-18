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22 этажа длиной. В Минске вывесили гигантский бело-красно-белый флаг
Источник материала: Партизан
В микрорайоне Каскад вывесили огромный бело-красно-белый флаг. Он примерно 22 этажа длиной.
В дворовом телеграм-канале пишут, что это была попытка поставить рекорд на самый большой флаг в мире, пишет
Флаг 71 метров в длину и 36 в ширину, его площадь-2556 м2.
Однако из-за гигантских размеров флаг запутался во время вывешивания.
Вскоре приехала группа людей в черном, чтобы этот флаг снять. Но жильцы сняли флаг сами.
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В микрорайоне Каскад вывесили огромный бело-красно-белый флаг. Он примерно 22 этажа длиной.
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