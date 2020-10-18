22 этажа длиной. В Минске вывесили гигантский бело-красно-белый флаг

В дворовом телеграм-канале пишут, что это была попытка поставить рекорд на самый большой флаг в мире, пишет

Флаг 71 метров в длину и 36 в ширину, его площадь-2556 м2.





Однако из-за гигантских размеров флаг запутался во время вывешивания.





Вскоре приехала группа людей в черном, чтобы этот флаг снять. Но жильцы сняли флаг сами.