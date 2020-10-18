Сломить невозможно! Брестская пенсионерка поет песню за решеткой: видеофакт

По информации родственников, 4 октября ее задержали в Бресте за лозунг " Жыве Беларусь!", а уже 7 октября присудили за это 15 суток ареста.





Также известно, что 13 и 16 октября ее также доставляли в суд по другому административному делу (оба раза дело отправляли на доработку). И вот, стало известно что на 19 октября (16:00) назначена очередная попытка рассмотреть дело в суде Ленинского района Бреста





Похоже, что видео сделано прямо в автозаке.