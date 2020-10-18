Мацкевич: Все разговоры про «диалог» и изменения в конституции - это обман, мошенничество









пишет в Фейсбуке методолог и политический аналитик Владимир Мацкевич. В любой, самой сложной ситуации есть решения. Хорошие и плохие. Лучшее решение в конфликтной ситуации то, которое учитывает интересы всех конфликтующих сторон. Если интересы, требования, потребности одной из сторон конфликта не удовлетворяются, конфликт только усугубляется,в Фейсбуке методолог и политический аналитик Владимир Мацкевич.





Сейчас в стране политический кризис - конфликт. Конфликт двух сторон. Есть разные группы на каждой из сторон, со своими интересами, особыми требованиями. Но суть политического кризиса именно в двустороннем противостоянии. Все остальные интересы и требования могут подождать. Могут, но не все готовы ждать.





Худшее из решений внутри каждой из конфликтующих сторон, это твердолобое настаивание только на своих групповых или корпоративных требованиях и выпячивание только своих интересов.





Такая эгоистичная настойчивость ослабляет сторону, оттягивает разрешение главного конфликта и противоречия.





Консенсус - временное согласие всех групп, течений, партий на одной стороне политического конфликта делает эту сторону сильной и непобедимой.





Консенсус невозможен между конфликтующими сторонами в условиях политического кризиса. Тут нужен компромисс.





Компромисс - результат переговоров между участниками конфликта в политическом кризисе, который достигается взаимными уступками сторон.





На какие именно уступки могут согласиться конфликтующие стороны определяется консенсусом на каждой из сторон.





Есть ли лучшее решение в этой ситуации, здесь и теперь? Конечно! Режим требует прекращения протестов. На словах, по крайней мере. Нет ничего проще! Выпускаете всех политзаключённых и прекращаете репрессии, и протесты быстро прекратятся.





Простое решение, не правда ли? Почему режим на это не идёт? Он хочет подавить протесты силой.





Да, уже больше двух месяцев это не удаётся. Разгоняли, поливали, били, стреляли - ничего не помогает. Протесты продолжаются.









Режим ещё не применял всю свою силу. Ведь силой действительно можно подавить протесты. залить город кровью. Сажать не на сутки, а на годы. Не хватает тюремных площадей - можно построить концлагерь с бараками.





Почему, если режим так упорно придерживается силового решения, он не идёт на крайние силовые меры? Потому, что это разрушит консенсус на его стороне.





Да, жестокие кровавые меры испугают людей на нашей стороне и могут остановить протесты. Но ещё больше такое кровавое решение испугает тех, кто всё ещё на стороне режима.





Ябацьки поддерживают режим потому, что они бояться нового и неведомого. Им хочется стабильности, мира и спокойствия. Они напуганы пропагандой режима, им внушили страх перед внешней агрессией, танками НАТО, буржуями, враждебным "глубинным государством", и прочими фантомами.





Они бояться всех этих вымышленных напастей, и поэтому поддерживают режим. Но как только они увидят, что опасность исходит от самого режима, то один страх вытеснится другим. Внутренний режим станет страшнее внешнего врага.





Понимание этого удерживает режим от крайних насильственных мер. Режим не идёт по худшему из возможных вариантов, но не может принять лучший.





А есть ли срединный вариант? Да, избегая крайних мер, режим собирается просто затянуть и всех обмануть. Все разговоры про "диалог" и изменения в конституции - это обман, мошенничество.





Нам нельзя позволять себя обмануть. В чём суть обмана? Режим путается разрушить консенсус на нашей стороне. Увлечь кого-то конституцией, заманить кого-то на "диалог" в тюрьме, или на "всебеларусском собрании".





Если мы хотим победы, то нам нужны:





- Консенсус на нашей стороне. Ясное понимание самых главных целей и средств их достижения.





- Согласованное решение о том, на какие компромиссы мы должны пойти в переговорах с режимом.





Наша главная цель - ПЕРЕЗАГРУЗКА, переучреждение государства.





Главная ценность, которой мы руководствуемся при достижении этой цели - НЕНАСИЛИЕ. Мы должны достичь нашей цели ненасильственным путём, не допустить кровопролития.









Если ещё промежуточные цели, есть комплекс, система ценностей. Но всегда нужно удерживать главное.





И если мы ясно представляем себе нашу главную цель, мы можем из множества вариантов решений выбирать наилучшее.