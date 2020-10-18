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Volkswagen начал продажи Touareg с расходом 2,6 л на 100 км

18.10.2020 12:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В гамме модели Volkswagen Touareg появилась новая модификация eHybrid, которая получила подзаряжаемую гибридную установку и уже поступила в европейскую продажу.


Новая версия составит компанию топовому Touareg R, анонсированного еще зимой этого года и также гибридного. Технически оба бензоэлектрических варианта кроссовера Volkswagen повторяют недавно представленные гибридные модификации Audi Q8, то есть имеют трехлитровый V6 TFSI и встроенный в 8-ступенчатый «автомат» 136-сильный электромотор. И если на Touareg R суммарная отдача установки достигает 462 л.с. и 700 Нм крутящего момента, то младший eHybrid довольствуется 381 л.с. и 600 Нм.


Гибридному Touareg отрядили тяговую батарею емкостью 17,9 кВтч (из которых задействовано 14,3 кВтч), а в чисто электрическом режиме eHybrid может проехать 47 км (по циклу WLTP). До первой «сотни» Touareg eHybrid разгоняется за 6,3 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Заявленный средний расход у такого кроссовера — 2,6 л на 100 км (по методике WLTP).



Стандартное оснащение Touareg eHybrid включает виртуальные приборы, панорамную крышу и 4-зонный климат-контроль. Сообщается также, что гибридный кроссовер может буксировать прицеп массой до 3,5 тонны.


В Европе продажи гибридных Touareg уже начались, цены известны для немецкого рынка — от 72 378 евро за eHybrid и 84 660 евро за R-версию.

 
 
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В гамме модели Volkswagen Touareg появилась новая модификация eHybrid, которая получила подзаряжаемую гибридную установку и уже поступила в европейскую продажу.
 
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