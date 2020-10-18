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Volkswagen начал продажи Touareg с расходом 2,6 л на 100 км
Источник материала: Tut.by
В гамме модели Volkswagen Touareg появилась новая модификация eHybrid, которая получила подзаряжаемую гибридную установку и уже поступила в европейскую продажу.
Новая версия составит компанию топовому
Гибридному Touareg отрядили тяговую батарею емкостью 17,9 кВтч (из которых задействовано 14,3 кВтч), а в чисто электрическом режиме eHybrid может проехать 47 км (по циклу WLTP). До первой «сотни» Touareg eHybrid разгоняется за 6,3 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Заявленный средний расход у такого кроссовера — 2,6 л на 100 км (по методике WLTP).
Стандартное оснащение Touareg eHybrid включает виртуальные приборы, панорамную крышу и 4-зонный климат-контроль. Сообщается также, что гибридный кроссовер может буксировать прицеп массой до 3,5 тонны.
В Европе продажи гибридных Touareg уже начались, цены известны для немецкого рынка — от 72 378 евро за eHybrid и 84 660 евро за R-версию.
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В гамме модели Volkswagen Touareg появилась новая модификация eHybrid, которая получила подзаряжаемую гибридную установку и уже поступила в европейскую продажу.
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