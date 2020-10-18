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Приключения экспериментальной разметки на улице Якуба Коласа: как изменилась «скользкая» остановка за неделю

18.10.2020 12:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторое время назад на улице Якуба Коласа в Минске появилась непривычная разметка: участок асфальта возле трамвайной остановки полностью выкрасили в желтый цвет. Сделали это, чтобы водители обращали внимание на пешеходов, выходящих из трамвая. Остановка действительно стала заметной, вот только само покрытие вызывало вопросы по безопасности. В этих выходные разметку все-таки снова переделали.


Вот как разметка выглядела в середине этой недели

AUTO.TUT.BY сразу после появления экспериментальной разметки проехал по этому участку: действительно, сцепные свойства разметки сильно отличались от привычного асфальта даже в сухую погоду. На «скользкую» остановку жаловались многие водители.

Недавно ГАИ заверила: «в ближайшее время планируется измерение коэффициента сцепления колес с дорожным покрытием для дальнейшей оценки специалистами».

Правда, как это будут делать, не объясняли.

Перед выходными на участке появились знаки «ограничение скорости 40 км/ч» и «дорожные работы».


Так участок выглядел в пятницу — появились знаки ограничения скорости и дорожных работ

А уже в субботу на участке появились дорожные рабочие, которые сдирали краску с асфальта. Правда, полностью ее пока не удалили. Вот как выглядит трамвайная остановка сейчас.



Подтверждаем: тормозить сейчас стало гораздо безопаснее. Будем следить, что будет с остановкой дальше.

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Теги: Минск
 
 
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Некоторое время назад на улице Якуба Коласа в Минске появилась непривычная разметка: участок асфальта возле трамвайной остановки полностью выкрасили в желтый...
 
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