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Приключения экспериментальной разметки на улице Якуба Коласа: как изменилась «скользкая» остановка за неделю
Источник материала: Tut.by
Некоторое время назад на улице Якуба Коласа в Минске появилась непривычная разметка: участок асфальта возле трамвайной остановки полностью
AUTO.TUT.BY сразу после появления экспериментальной разметки проехал по этому участку: действительно, сцепные свойства разметки сильно отличались от привычного асфальта даже в сухую погоду. На «скользкую» остановку жаловались многие водители.
Недавно ГАИ заверила: «в ближайшее время планируется измерение коэффициента сцепления колес с дорожным покрытием для дальнейшей оценки специалистами».
Правда, как это будут делать, не объясняли.
Перед выходными на участке появились знаки «ограничение скорости 40 км/ч» и «дорожные работы».
А уже в субботу на участке появились дорожные рабочие, которые сдирали краску с асфальта. Правда, полностью ее пока не удалили. Вот как выглядит трамвайная остановка сейчас.
Подтверждаем: тормозить сейчас стало гораздо безопаснее. Будем следить, что будет с остановкой дальше.
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Приключения экспериментальной разметки на улице Якуба Коласа: как изменилась «скользкая» остановка за неделю
Некоторое время назад на улице Якуба Коласа в Минске появилась непривычная разметка: участок асфальта возле трамвайной остановки полностью выкрасили в желтый...
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