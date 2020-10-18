Видео дня. В Минске силовик, размахивая автоматом, пытался что-то купить в кафе

Источник материала: KYKY

Сегодня утром читали прислали нам «интересное» видео. На нем видно, как в маленьком кафе стоит силовик в балаклаве и, размахивая оружием, говорит по телефону. Просит у кого-то скинуть еще десятку, потому что «я еще комбату и зампотеху должен».

Действие, по словам читателей, происходило в военном городке в Уручье.