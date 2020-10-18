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Видео дня. В Минске силовик, размахивая автоматом, пытался что-то купить в кафе

18.10.2020 12:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня утром читали прислали нам «интересное» видео. На нем видно, как в маленьком кафе стоит силовик в балаклаве и, размахивая оружием, говорит по телефону. Просит у кого-то скинуть еще десятку, потому что «я еще комбату и зампотеху должен». 

Действие, по словам читателей, происходило в военном городке в Уручье. 

 
 
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Сегодня утром читали прислали нам «интересное» видео. На нем видно, как в маленьком кафе стоит силовик в балаклаве и, размахивая оружием, говорит по телефону....
 
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