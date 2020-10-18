ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт. В «Каскаде» спасли от силовиков гигантский БЧБ-флаг . 

18.10.2020 12:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В минском жилом комплексе «Каскад» местные жители попытались поднять очень большой бело-красно-белый флаг. 

Фотофакт. В «Каскаде» спасли от силовиков гигантский БЧБ-флаг . 

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на читателей, размер флага, который пытались повесить, — 71 на 36 метров.

«Из-за гигантских размеров он запутался при навеске. Но даже в запутанном виде его размеры впечатляют», — пишут в местном сообществе.

Потом во двор приехали силовики, они с двух сторон обрезали крепления флага. Однако жители успели поднять полотно и спрятать.  

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минском жилом комплексе «Каскад» местные жители попытались поднять очень большой бело-красно-белый флаг. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Volkswagen начал продажи Touareg с расходом 2,6 л на 100 км
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.10.2020
Mir24.TV Belarus
18.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика