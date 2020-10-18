|
Фотофакт. В «Каскаде» спасли от силовиков гигантский БЧБ-флаг .
Источник материала: Навiны
В минском жилом комплексе «Каскад» местные жители попытались поднять очень большой бело-красно-белый флаг.
Как сообщает TUT.BY со ссылкой на читателей, размер флага, который пытались повесить, — 71 на 36 метров.
«Из-за гигантских размеров он запутался при навеске. Но даже в запутанном виде его размеры впечатляют», — пишут в местном сообществе.
Потом во двор приехали силовики, они с двух сторон обрезали крепления флага. Однако жители успели поднять полотно и спрятать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минском жилом комплексе «Каскад» местные жители попытались поднять очень большой бело-красно-белый флаг.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)