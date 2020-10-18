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Тихановская: то, что Илья Салей дома — результат мирного давления на режим

18.10.2020 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мирные протесты белорусов приносят результат и должны продолжаться, считает экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.  

Тихановская: то, что Илья Салей дома — результат мирного давления на режим
Светлана Тихановская.

"То, что Илья Салей дома, а не в СИЗО – это хорошая новость. И это результат нашего с вами мирного давления на режим", – говорится в комментарии, размещенном в телеграм-канале Тихановской.

"Мы объявили Народный ультиматум, чтобы Лукашенко заявил о своем уходе, насилие остановилось, а все политзаключенные были освобождены. Давайте продолжать выражать свои требования мирно и настойчиво – это дает результат. Мы остановимся, только когда каждый политический заключенный выйдет на свободу, силовики начнут защищать свой народ, а в Беларусь вернутся закон и честные выборы", – заявила политик.

"А пока этого не произошло – мы будем протестовать. Сегодня на Партизанском марше белорусы снова покажут, что такое солидарность. И я поддерживаю каждого, кто придет на этот марш", – отметила Тихановская.

О том что Илья Салей, один из адвокатов члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, освобожден из СИЗО КГБ и находится дома, сообщила накануне портал tut.by. По предварительной информации, ему изменена мера пресечения.

Салей был задержан 9 сентября. Через девять дней ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). 24 сентября Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на меру пресечения в отношении Салея.

Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International — узником совести.

10 октября Салей был одним из участников разговора находящихся в СИЗО КГБ политзаключенных с Александром Лукашенко. На следующий день двум участникам — члену инициативной группы бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому и директору ИТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу — была изменена мера пресечения. Воскресенский после освобождения заявил госканалу "Беларусь 1", что разговор с Лукашенко был "ядерной бомбой", а Рабцевич рассказал о намерении построить компанию в Парке высоких технологий.

 

 

 
Теги: Новости
 
 
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Мирные протесты белорусов приносят результат и должны продолжаться, считает экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.  
 
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