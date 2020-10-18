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На границе Беларуси со странами ЕС снова скопились очереди из грузовиков

18.10.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. По состоянию на 12:00 в Литву из Беларуси не могут въехать более 540 фур. Больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" - 180 машин. В "Привалке" ждут на границе более 160 большегрузов, в "Бенякони" – более 110, в "Котловке" – более 90.

Есть очереди также на латвийском и польском направлениях. В Латвию 18 октября не могут попасть более 170 фур, а в Польшу – более 110. На украинском направлении очередей сегодня нет. 

© Photo : VSAT
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Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада". "Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте.

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Теги: Минск
 
 
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На границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией в воскресенье образовались очереди из грузовиков, сообщили в Госпогранкомитете.
 
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