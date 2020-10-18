МВД посчитало, сколько человек приняли вчера участие в акциях по всей стране

Источник материала: Onliner

Информация от МВД: «Вчера, 17 октября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 13 очагов социально-политической активности граждан. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности».

По подсчетам Министерства внутренних дел, в пяти мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие около 1700 человек. Численность участников восьми протестных акций, которые прошли в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске, составила около 400 человек.

«В дневное время самым многочисленным несанкционированным мероприятием явился так называемый „Генеральный женский марш“ в Минске, который начался в 12:20 от ТЦ Dana Mall по проспекту Независимости. Участники мероприятия, в основном женщины, общей численностью около 150 человек, обозначив себя протестной символикой, прошли до площади Якуба Колоса, где в 14:30 разошлись. В целом акция прошла без происшествий», — рассказали в МВД.

Вот как в министерстве описали произошедшее в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Козлова: «С 12:30 от здания МГЛУ началось студенческое шествие. При этом была предпринята попытка блокировать движение автотранспорта по улице Козлова. Около 13:20 данная акция была прекращена после вмешательства сотрудников милиции, 43 человека задержаны и доставлены для разбирательства в ОВД».

Напомним, вчера там были задержаны трое журналистов, которые провели минувшую ночь на Окрестина.

«Отмечались также хаотичные „прогулки“ групп женщин с цветами от ЦУМа до ГУМа, однако данное мероприятие, несмотря на активное его анонсирование некоторыми интернет-источниками, поддержки среди населения не нашло и продолжалось незначительное время», — сообщили в МВД.

По официальной информации, в областных и районных центрах оппозиционно настроенные граждане в основном собирались в спальных районах на дворовых территориях под видом проведения «чаепития» и совместных субботников.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан.

«В МВД отмечают заметную радикализацию размещаемого в сети интернет контента. Сохраняется скрытая активность и склонность к девиантному поведению отдельной категории лиц (анархисты, футбольные фанаты). Сегодня некоторые Telegram-каналы также призывают собраться на несанкционированные массовые мероприятия, в том числе с целью блокирования дорожного движения. МВД призывает граждан не поддаваться на провокации, соблюдать действующее законодательство», — добавили в Министерстве внутренних дел.