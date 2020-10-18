В Беларуси задержали еще одного основателя IT-компании

Источник материала: Ежедневник

В субботу в Минске был задержан основатель IT-компании Bamboo Group Владислав Герчиков.

О задержании Владислава Герчикова сообщил правозащитный сайт spring96.org О причинах задержания пока ничего не сообщается. Известно лишь, что Герчикова задержали во дворе дома по ул.Козлова. Его вместе с друзьями правоохранители забрали прямо из машины.

Известно, что он уже находится на Окрестина.

Следует отметить, что Bamboo Group – это частная группа компаний. В белорусском подразделении работает около 100 человек.