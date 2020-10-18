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В Беларуси задержали еще одного основателя IT-компании
18.10.2020 12:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В субботу в Минске был задержан основатель IT-компании Bamboo Group Владислав Герчиков.
О задержании Владислава Герчикова сообщил правозащитный сайт spring96.org О причинах задержания пока ничего не сообщается. Известно лишь, что Герчикова задержали во дворе дома по ул.Козлова. Его вместе с друзьями правоохранители забрали прямо из машины.
Известно, что он уже находится на Окрестина.
Следует отметить, что Bamboo Group – это частная группа компаний. В белорусском подразделении работает около 100 человек.
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В субботу в Минске был задержан основатель IT-компании Bamboo Group Владислав Герчиков.
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