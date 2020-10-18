МВД сообщило об «очагах активности» и количестве задержанных в субботу

В Минске 17 октября на акциях протеста было задержано 58 человек, МВД сообщает о «13 очагах социально-политической активности».

Как сообщает ведомство, «приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения».

По официальным данным, в пяти мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие около 1 700 человек – речь идет о провластных акциях. Далее сообщается, что в 8 акциях, прошедших в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске, участвовало 400 человек.

О женском марше говорится, что он собрал около 150 человек и, «обозначив себя протестной символикой», прошел до площади Я.Коласа и завершился без происшествий. В ходе студенческого марша, данным МВД, задержаны 43 человека.

Ведомство вспомнило о "хаотичных «прогулках» групп женщин с цветами от ЦУМа до ГУМа, и о том, что "в областных и районных центрах оппозиционно настроенные граждане в основном собирались в спальных районах на дворовых территориях под видом проведения «чаепития» и совместных субботников".

Всего на территории республики задержано 58 граждан.

Напомним, в Беларуси в субботу прошли акции протеста – женский и студенческий марши, а также праздничные чаепития во дворах. В числе задержанных – журналисты Вадим Замировский, Всеволод Зарубин (оба - TUT.BY и БелаПАН), а также Дарья Спевак (Onliner.by). Об этом пресс-служба МВД ничего не сообщает.

18 октября - 71-й день после выборов президента в Беларуси. На протяжении более двух месяцев в стране не стихают акции протеста, не прекращаются задержания их участников. С другой стороны - проходят акции в поддержку действующей власти.