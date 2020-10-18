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Правозащитники: более 350 уголовных дел возбуждено в отношении участников выборов и протестов

18.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С начала кампании по выборам президента 2020 года (почти за пять месяцев) в Беларуси возбуждено более 350 уголовных дел в отношении участников гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после основного дня выборов.


Задержание Семена Пегова. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На сайте Весны, сообщается, что самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым возбуждены дела, это:

  • 293 (массовые беспорядки) — по данным правозащитников известно как минимум 119 фамилий задержанных по этой статье;
  • 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) — дела массово открывались в отношении активистов в мае и июле («дело Тихановского») ;
  • 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок);
  • 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);
  • 243 (уклонение от уплаты налогов) — по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.
Правозащитникам также известно о возбуждении дел за клевету (ст. 188 УК), хулиганство (ст. 339 УК) и по другим статьям Уголовного кодекса.

Центр «Весна» продолжает собирать сведения о людях, чьё уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее.

«По состоянию на 6 октября собрано больше 300 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 91 человек из этого списка уже признан политическим заключенным. Список будет обновляться и дополняться», — сообщают правозащитники.
 
 
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С начала кампании по выборам президента 2020 года (почти за пять месяцев) в Беларуси возбуждено более 350 уголовных дел в отношении участников гонки, активистов их...
 
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