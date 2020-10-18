Правозащитники: более 350 уголовных дел возбуждено в отношении участников выборов и протестов

Задержание Семена Пегова. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





сайте Весны, сообщается, что самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым возбуждены дела, это: НаВесны, сообщается, что самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым возбуждены дела, это:





293 (массовые беспорядки) — по данным правозащитников известно как минимум 119 фамилий задержанных по этой статье;

342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) — дела массово открывались в отношении активистов в мае и июле («дело Тихановского») ;

363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок);

364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);

243 (уклонение от уплаты налогов) — по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

Правозащитникам также известно о возбуждении дел за клевету (ст. 188 УК), хулиганство (ст. 339 УК) и по другим статьям Уголовного кодекса.





Центр «Весна» продолжает собирать сведения о людях, чьё уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее.





«По состоянию на 6 октября собрано больше 300 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 91 человек из этого списка уже признан политическим заключенным. Список будет обновляться и дополняться», — сообщают правозащитники.