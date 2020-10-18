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Правозащитники: более 350 уголовных дел возбуждено в отношении участников выборов и протестов
Источник материала: Партизан
С начала кампании по выборам президента 2020 года (почти за пять месяцев) в Беларуси возбуждено более 350 уголовных дел в отношении участников гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после основного дня выборов.
Задержание Семена Пегова. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
На
Правозащитникам также известно о возбуждении дел за клевету (ст. 188 УК), хулиганство (ст. 339 УК) и по другим статьям Уголовного кодекса.
Центр «Весна» продолжает собирать сведения о людях, чьё уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее.
«По состоянию на 6 октября собрано больше 300 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 91 человек из этого списка уже признан политическим заключенным. Список будет обновляться и дополняться», — сообщают правозащитники.
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С начала кампании по выборам президента 2020 года (почти за пять месяцев) в Беларуси возбуждено более 350 уголовных дел в отношении участников гонки, активистов их...
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