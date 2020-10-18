Почему необходимо есть рыбу и какая наиболее полезна

Источник материала: Tut.by

Япония — страна-рекордсмен по количеству долгожителей. Эскимосы реже других на планете страдают от болезней сердца. Азиаты практически не знают, что такое преждевременное облысение. Ученые всего мира солидарны: это заслуга рыбы, которая является основой их меню. Еще один научно подтвержденный факт говорит о том, что у страстных поклонников рыбы никогда не бывает депрессий. Это ли не веские аргументы в пользу того, чтобы рыба стала частым гостем на вашем обеденном столе? О пользе рыбы рассказывает портал « Здоровые люди » (24health.by).



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сколько рыбы едят в Беларуси

По данным Национального статистического комитета за 1 квартал 2018 года, каждый белорус в среднем съедает чуть более одного килограмма рыбы в месяц. За год эта цифра не дотягивает даже до 15 килограммов. В то же время врачи настаивают: нужно есть в два раза больше рыбы, чтобы получить максимальную пользу этого продукта для здоровья. Увы, с 1990 года, когда в стране был зафиксирован рекорд поедания рыбы (19,6 кг на человека), страсть белорусов к ней только угасает.

По данным официальной статистики, в среднем каждый белорус в месяц съедает почти 7 кг хлеба и хлебобулочных изделий, 5 кг картофеля, 6,5 кг мяса и продуктов из него, по 6 кг овощей и фруктов, а также почти 21,5 кг молока и молочных продуктов! На продукты питания каждая среднестатистическая белорусская семья тратит почти 40% бюджета, расходуемого на потребительские нужды. Из них всего лишь 1,8% — на рыбу (что в 10 раз меньше, чем на мясо).

Может быть, в этом виноваты советские рыбные четверги, которые явились реальным примером того, что насильно мил не будешь? Или предубеждение, что лучше куска мяса еды нет? Гадать можно долго. Но в реальности мы имеем не одно поколение людей, в культуре питания которых рыба как продукт практически отсутствует. И с этим надо что-то делать.

Что лучше: мясо или рыба?



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Оснований есть рыбу превеликое множество. Начать хотя бы с того, что организм человека способен работать как часы только при условии достаточного потребления белковой пищи. При этом две трети белка от физиологической потребности должны быть животного происхождения. Рыба как отличный источник животного белка придется очень кстати. Мясо, конечно, тоже. И пренебрегать им в рационе нельзя. Но эти два продукта не конкурируют, а дополняют друг друга:

в разных видах и сортах мяса содержится до 18 г чистого белка на 100 г продукта, а в рыбе — 18−24 г;

мясо — источник всех незаменимых аминокислот (которые организм человека не синтезирует самостоятельно и может получить только из пищи) и условно заменимых (которые вырабатываются в организме в недостаточном количестве). Но в рыбе тоже есть те же аминокислоты плюс уникальная полиненасыщенная жирная аминокислота омега-3, которая в природе встречается разве что в масле из льняного семени;

белок мяса усваивается на 89%, а белок рыбы практически полностью (на 98%);

мясо и птица, попадая в желудок, перевариваются в течение 3−4 часов, а рыба около 2 часов;

рыба — прекрасный диетический продукт. На ее фоне зачастую меркнут даже постные сорта мяса и птица. Недаром нордическая диета , основанная на блюдах из рыбы и морепродуктах, доказала свою высокую эффективность и пользуется неизменной популярностью у приверженцев правильного питания и здорового образа жизни.

Польза рыбы



Фото: pixabay.com

Рыба — продукт номер один для безупречной работы сердца, сосудов и мозга за счет высокого содержания в ней полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот. Они «активизируют» клетки организма. В результате улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы и, как следствие, снижается риск развития заболеваний сердца и сосудов, нормализуется кровяное давление. За счет улучшения работы мозга мыслительные процессы становятся более эффективными, повышается способность к обучению и усвоению новой информации.

Заслугой омега-3 жирных кислот ученые признают также способность благотворно влиять на остроту зрения, состояние кожи, волос и ногтей, а также настроение.

Помимо этого в рыбе содержится большое количество витаминов, макро- и микроэлементов. Особо ценными для белорусов являются витамины А, D, группы В. Витамин А — один из главных и незаменимых участников восстановительных, окислительных, метаболических процессов в организме. Витамин D незаменим для костной ткани и эффективен для профилактики рахита у детей. Витамины группы В укрепляют иммунитет , благотворно сказываются на работе центральной нервной системы, необходимы для умственного и психического здоровья. Также рыба, преимущественно морская, богата такими микроэлементами, как йод и фтор, дефицит которых актуален для многих жителей Беларуси.

Рыбная азбука. Выбираем товар с пристрастием



Фото: pixabay.com

Беларусь хоть и не имеет выхода к морю, морскими и океаническими деликатесами жители нашей страны не обделены. Ассортимент речной, прудовой и морской рыбы в торговой сети насчитывает около 30 видов. Это то, что в продаже есть круглый год.

Неискушенному покупателю легко растеряться в таком изобилии. В лучшем случае он пойдет по пути наименьшего сопротивления, отдавая предпочтение уже готовому продукту: рыбным разносолам, консервам и пресервам, копченостям, икре…

Как источники Омега-3, витаминов и микроэлементов такие продукты тоже подойдут, — рассказывает Елена Гузик, заведующая кафедрой гигиены и медицинской экологии БелМАПО, к.м.н., доцент. — Но лишь изредка, не на постоянной основе и тем более не в детском рационе, поскольку в них очень много соли. Лучший вариант — покупать свежую и свежемороженую рыбу и готовить ее самостоятельно.

Для того чтобы проще ориентироваться при выборе рыбы, портал «Здоровые люди» подготовил для читателей шпаргалку. В алфавитном порядке размещены наиболее популярные виды рыбы.

Название Вид Содержит в наибольшем количестве Пищевая ценность (100 г) Аргентина морская витамины В 2 и РР 88 ккал Горбуша морская витамины D, РР, группы В, микроэлементы Co, Se, Cr, I 111 ккал Дорадо океаническая витамины А, D, Е, РР, группы В 96 ккал Камбала морская Омега-3, витамины А, D, Е, группы В 84 ккал Карп аквакультура витамины D, PP, В 12 , микроэлементы Co, Cr, Zn, Se 112 ккал Кижуч морская витамины В 1 , РР, К, микроэлементы F, Cr 140 ккал Лосось аквакультура витамины В 1 , РР, микроэлементы Cr, P 146 ккал Минтай морская минералы I, Co, Cr, F, Zn, витамины РР, К, группы В 72 ккал Мойва морская витамины А, D 157 ккал Морской окунь морская Омега-3, витамины А, РР, группы В 103 ккал Палтус морская Омега-3 103 ккал Пангасиус аквакультура витамины А, В, Е, С 89 ккал Пикша морская Витамины группы В, микроэлемент Se 73 ккал Путассу морская витамины В 1 , РР, микроэлементы Na, Fe, K 82 ккал Сайда морская минералы P, Cr, S, F, I 81 ккал Сайра морская витамины А, С, Е, D, РР, группы В 143 ккал Салака морская Омега-3, витамины А, D, В 11 121 ккал Сельдь морская Омега-3, витамины А, D, В 12 242 ккал Сибас океаническая Витамины А, D, РР, группы В, микроэлементы Fe, P, Ca 82 ккал Скумбрия морская Омега-3, витамины А, D, группы В, микроэлементы P, Se 190 ккал Ставрида морская Омега-3, витамины С, Е, А, РР, группы В 119 ккал Толстолобик речная микроэлементы K, Mg, I, Cu 86 ккал Треска морская Омега-3, минералы Fe, Ca, P, Mg 75 ккал Форель аквакультура витамины А, D, В, микроэлементы I, Zn, Mg 97 ккал Хек морская Омега-3, витамины А, В, С, Е, РР, микроэлементы Fe, I, P 86 ккал Щука речная речная Витамины B, C, E, A, PP 84 ккал

Выбирайте рыбу с умом и наслаждайтесь ее неповторимым вкусом с удовольствием и пользой для здоровья.