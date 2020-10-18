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Skoda предложила новое оснащение для трех своих моделей
Источник материала: Tut.by
Российский офис Skoda объявил о расширении списка оснащения сразу трех моделей — нового Rapid, а также кроссоверов Karoq и Kodiaq.
В оснащение лифтбека
В список нового оборудования компактного кроссовера Karoq добавлен дополнительный разъем USB-C в зеркале заднего вида, позволяющий подключать видеорегистратор или заряжать мобильные устройства (такой опцией обзаведется и Kodiaq). В любой из комплектаций «паркетника» можно выбрать между тремя вариантами обивки салона — из ткани, из искусственной замши и комбинированная (кожа/ткань).
Для кроссовера Kodiaq можно будет заказать адаптивную подвеску DCC с одним из шести режимов работы — Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual и Snow (только для версий с полным приводом).
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Российский офис Skoda объявил о расширении списка оснащения сразу трех моделей - нового Rapid, а также кроссоверов Karoq и Kodiaq.
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