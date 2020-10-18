Skoda предложила новое оснащение для трех своих моделей

Источник материала: Tut.by

Российский офис Skoda объявил о расширении списка оснащения сразу трех моделей — нового Rapid, а также кроссоверов Karoq и Kodiaq.





В оснащение лифтбека Rapid теперь входит цифровая приборная панель — ее предложат в качестве платной опции. На дисплей могут быть выведены данные о скорости, оборотах двигателя, уровне топлива, а также информация от аудиосистемы и систем помощи, также водитель может настроить один из четырех вариантов графического оформления («классический», «цифровой», «инфо-профиль» и «минималистичный»).









В список нового оборудования компактного кроссовера Karoq добавлен дополнительный разъем USB-C в зеркале заднего вида, позволяющий подключать видеорегистратор или заряжать мобильные устройства (такой опцией обзаведется и Kodiaq). В любой из комплектаций «паркетника» можно выбрать между тремя вариантами обивки салона — из ткани, из искусственной замши и комбинированная (кожа/ткань).





Для кроссовера Kodiaq можно будет заказать адаптивную подвеску DCC с одним из шести режимов работы — Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual и Snow (только для версий с полным приводом).