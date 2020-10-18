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Первый этап РТ стартует в Беларуси на следующей неделе

18.10.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Пройти первый этап репетиционного тестирования 2020/2021 можно будет начиная с пятницы 23 октября, сообщили Sputnik в РИКЗ.

© Sputnik / Виктор Толочко
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С этого дня станет доступным и дистанционный формат РТ. Записаться на тестирование можно через личный кабинет на сайте института. Там же размещена информация по датам пробного экзамена и пунктам проведения. При этом каждое учебное заведение, где будет проводиться репетиционное тестирование, определяет свой график и количество участников по учебным предметам. 

Тестирование в режиме онлайн будет проводиться одновременно с традиционной формой испытания. Но варианты педагогических тестов по учебным предметам, которые будут представлены при проведении этих двух видов РТ, разные.

Напомним, репетиционное тестирование проводится в три этапа: первый – с октября по декабрь; второй – с января по февраль; третий – с марта по апрель.

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Теги: Минск
 
 
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По данным республиканского института контроля знаний, в этом году проверить свои знания можно будет в 107 пунктах тестирования по всей стране, а также онлайн на...
 
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