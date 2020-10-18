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"Маник в нюдовых оттенках": слова из бьюти-индустрии

18.10.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Маник в нюдовых оттенках": слова из бьюти-индустрии

Патчи — под глаза, гиалуронку — под кожу. А праймер, хайлайтер и консилер — куда? Напомадить и намарафетиться — не одно и то же? Чем глиттер отличается от шиммера? И что у ботокса и бьюти-блендера общего?

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Бьюти-блендер — не миксер, нюдовый — не цвет, ботокс — не процедура, а помада не всегда была для губ.
 
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