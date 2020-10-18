Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Маник в нюдовых оттенках": слова из бьюти-индустрии

Патчи — под глаза, гиалуронку — под кожу. А праймер, хайлайтер и консилер — куда? Напомадить и намарафетиться — не одно и то же? Чем глиттер отличается от шиммера? И что у ботокса и бьюти-блендера общего?

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