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Зима близко? Синоптики рассказали, какая погода будет в понедельник
18.10.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Сильный ветер и дожди ожидаются по прогнозам синоптиков в Беларуси в понедельник, 19 октября.
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Фотофакт: в Витебске выпал первый снег
"Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, по северу страны возможен мокрый снег", - сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Минимальная температура воздуха по стране ночью будет держаться в районе 0..+6°С, днем воздух может прогреться до +5..+7°С, в южных районах страны ожидается до +10 градусов выше нуля. Ветер ожидается западный, скорость порывов будет достигать до 14 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду.
А в лес можно?
Запрет на посещение лесов полностью сняли в Беларуси еще во вторник, актуальные данные на утро воскресенья содержит карта запретов и ограничений на сайте министерства лесного хозяйства. Из-за дождей снизился уровень пожароопасности, и в профильном ведомстве приняли решение снять запреты по всей стране. Напомним, штраф за нарушение запрета может составлять до 25 базовых величин (675 рублей).
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Белгидрометцентр уже несколько дней подряд объявляет штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных явлений.
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