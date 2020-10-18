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СК опубликовал видео инцидента у стелы: женщину подозревают в похищении радиостанции у военнослужащего (видео)

18.10.2020 13:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Следственный комитет опубликовал видеозапись, которая, как сообщается, была сделана 23 сентября около обелиска «Минск — город-герой», где проходили несанкционированные массовые мероприятия.

«Одной из активных участниц являлась 37-летняя минчанка, которая похитила радиостанцию, принадлежащую военнослужащему. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 („Кража“) Уголовного кодекса», — сообщили в Следственном комитете.

«Следственный комитет в очередной раз просит граждан не поддаваться на провокации организаторов беспорядков, думать о последствиях ваших действий и быть благоразумными. Напоминаем, что за совершение противоправных действий вы можете быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — добавили в СК.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Следственный комитет опубликовал видеозапись, которая, как сообщается, была сделана 23 сентября около обелиска «Минск — город-герой», где проходили...
 
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