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МВД Беларуси: В субботу в стране задержаны 58 человек

18.10.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Силовики и ОМОН в минувшую субботу задержали 58 человек за участие в акциях гражданского протеста. Большинство было арестовано в Минске.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан. С 12.30 от здания МГЛУ началось студенческое шествие. При этом была предпринята попытка блокировать движение автотранспорта по ул. Козлова. Около 13:20 данная акция была прекращена после вмешательства сотрудников милиции, 43 человека задержаны и доставлены для разбирательства в ОВД», - сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

«Численность участников 8 протестных акций, которые прошли в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске составила около 400 человек», - говорится в сообщении.

В то же время, силовики насчитали 1700 ябатек на 5-ти агитпроповских сходках.

В МВД также решили обратить публичное внимание на дворовую активность. Скажем, что рекламы районным событиям со стороны властей до настоящего времени не хватало.

«В областных и районных центрах оппозиционно настроенные граждане в основном собирались в спальных районах на дворовых территориях под видом проведения «чаепития» и совместных субботников», - сказано в сообщении.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Силовики и ОМОН в минувшую субботу задержали 58 человек за участие в акциях гражданского протеста. Большинство было арестовано в Минске.
 
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