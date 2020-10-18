Тихановская подтвердила освобождение адвоката Салея

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская подтвердила факт освобождения адвоката Марии Колесниковой из СИЗО КГБ. Однако, до сих пор неизвестно, в каком статусе адвокат оказался дома – его отпустили под домашний арест или по подписке о невыезде.

Есть вопросы, на каких в принципе условиях Илья Салей выпущен на свободу: просто так власти не выпускают.

«То, что Илья Салей дома, а не в СИЗО – это хорошая новость. И это результат нашего с вами мирного давления на режим», - сообщила Тихановская в своем обращении к участникам анонсированного сегодня Партизанского марша.

«Мы объявили Народный Ультиматум, чтобы Лукашенко заявил о своем уходе, насилие остановилось, а все политзаключенные были освобождены. Давайте продолжать выражать свои требования мирно и настойчиво – это даёт результат. Мы остановимся, только когда каждый политический заключённый выйдет на свободу, силовики начнут защищать свой народ, а в Беларусь вернётся закон и честные выборы», - заявила Тихановская.

«А пока этого не произошло – мы будем протестовать. Сегодня на Партизанском марше беларусы снова покажут, что такое солидарность. И я поддерживаю каждого, кто придёт на этот марш», - заключила она.