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Тихановская: То, что Илья Салей дома, — результат мирного давления на режим

18.10.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская прокомментировала освобождение из-за решётки адвоката Ильи Салея и поддержала участников мирного Партизанского марша, запланированного в Минске на 18 октября, передает "Еврорадио".



"То, что Илья Салей дома, а не в СИЗО, – это хорошая новость, — считает она. — И это результат нашего с вами мирного давления на режим".

"Давайте продолжать выражать свои требования мирно и настойчиво – это даёт результат. Мы остановимся, только когда каждый политический заключённый выйдет на свободу, силовики начнут защищать свой народ, а в Беларусь вернётся закон и честные выборы", — продолжает Тихановская.

Задержанный в начале сентября по уголовному "делу Координационного совета" адвокат Илья Салей вернулся домой 16 октября. Он пока не прокомментировал свое освобождение из СИЗО.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Светлана Тихановская прокомментировала освобождение из-за решётки адвоката Ильи Салея и поддержала участников мирного Партизанского марша, запланированного в...
 
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