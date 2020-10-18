Тихановская: То, что Илья Салей дома, — результат мирного давления на режим









"То, что Илья Салей дома, а не в СИЗО, – это хорошая новость , — считает она. — И это результат нашего с вами мирного давления на режим".





"Давайте продолжать выражать свои требования мирно и настойчиво – это даёт результат. Мы остановимся, только когда каждый политический заключённый выйдет на свободу, силовики начнут защищать свой народ, а в Беларусь вернётся закон и честные выборы", — продолжает Тихановская.





Задержанный в начале сентября по уголовному "делу Координационного совета" адвокат Илья Салей вернулся домой 16 октября. Он пока не прокомментировал свое освобождение из СИЗО.