Никто не поверит, даже если скажут «дважды два четыре»

Виктор Николаевич, вы согласны с тем, что «Конституция не пишется на улице»?





– Согласен. А еще я думаю, что ее нельзя выносить на референдум. Всегда придерживался такой позиции. Давайте рассуждать прямо, положа руку на сердце. Сколько людей прочитает Основной закон? Хотя бы прочитает? Думаю, не более 5-7 %. Это в любой стране. Вы думаете, в России, когда голосовали за поправки, их зачитывали до дыр? Вы думаете, у нас их кто-нибудь читал в 96-м? Тогда ведь вопрос стоял так: вы за президента или против? И большинство ведь поддержало Лукашенко. Это была правда, кто бы что ни говорил. Сегодня ситуация совершенно другая. И те протесты, которые происходят, они ведь не случайно появились. Власть сама их подготовила своими бестолковыми, да еще и агрессивными действиями. Они давно готовились, созревали изнутри...





Или все же были инспирированы извне, как некоторые считают?





– Да чушь полная. Невозможно никому ничего навязать, если общество не хочет перемен. Общество за 25 лет стало другим. Оно созрело для понимания того, каким должно быть государственное устройство. Прежде всего, нельзя отдавать всю власть на откуп одному человеку, каким бы гениальным и великим он ни был. Это не работает. Если работает, только во вред народу и государству. Необходимы баланс и строгое разделение властей. В противном случае будем и дальше наступать на те же грабли.









Но если общество, как вы говорите, созрело для понимания... Почему тогда вы против референдума по Конституции?





– Я уже пояснил. Люди не читают, как они могут высказаться «за» или «против». Это будет снова напоминать известные рассказы о прошлом из цикла «не читал, но осуждаю». Другое дело, что надо вынести проект на общественное обсуждение, это да. Кто захочет, выскажется. Но не стоит питать иллюзий, что его будут перечитывать, как «Мастера и Маргариту» или «Золотого теленка». Писать Основной закон должны специалисты, юристы прежде всего, в этом я абсолютно убежден.





Вы-то сами как считаете: изменения нужны, и если да, то какие?





– Изменения, конечно же, нужны. Причем существенные. Время для них пришло. Я уже упоминал о необходимости баланса властей. Нужно ограничить полномочия первого лица, как бы эта должность ни называлась. Надо, чтобы парламент стал полноценной ветвью власти, мог реально принимать бюджет и контролировать его исполнение. Чтобы он назначал правительство и контролировал деятельность министров, как это уже было в короткий период нашей молодой истории, в начале 90-х.





Но до сих пор бытует мнение, что та система была неэффективной, многие вопросы забалтывались и т. д.





– Отчасти это было так. Но нужно понимать, что в то время, действительно, порой необходимость была в быстром принятии решений. Хотя здесь тоже палка о двух концах - быстро, к сожалению, не всегда эффективно. Но сегодня, подчеркну, совершенно другая ситуация. Государство сформировано, нация сформирована и развивается. У нас нет никакой чрезвычайщины, все попытки доказать обратное выглядят крайне нелепо и смешно. Общество вызрело до того, чтобы иметь своих законных представителей в парламенте, который должен обладать реальной властью. А вот для того, чтобы эта власть правильно и эффективно использовалась, чтоб те же депутаты не зависели от мнения одного человека, нужно придать вес политическим партиям. Они должны стать мощным инструментом политической системы и реально работать.





Так все же как, по-вашему, можно принять Конституцию в нынешних условиях? Когда, очевидно, нет согласия между обществом и властью. Когда власть пытается навязать свой сценарий, пытается, на мой взгляд, больше имитировать диалог, нежели его реально проводить?





– Да, здесь я полностью согласен. Пока мы видим, что власть, чиновники не слышат народ. В большинстве своем. Между тем, люди ведь выдвигают простые и понятные требования. Даже, в основном, не политические, кроме новых выборов, и не экономические. Они хотят, чтобы их не избивали, не бросали в тюрьмы, хотят честного расследования августовских событий. Но вместо диалога на них снова натравливают силовиков, арестовывают, борются с флагами и т.д. Зачем вы это делаете? Ну, походят люди по улицам, поговорят. Что случилось страшного в Бресте 16 августа, когда десятки тысяч людей вышли на площадь, затем прошлись маршем по улицам? Или в других городах? Ничего ведь не случилось... Своими глупыми действиями власть еще больше отталкивает от себя людей. Степень недоверия к ней колоссальная. Если бы власть сейчас сказала, что дважды два четыре, ей даже в этом никто не поверит. Конечно, в таких условиях принимать Конституцию нельзя. Это только усугубит ситуацию. Чтобы восстановить доверие, стабильность, как об этом говорят наши руководители, им придется для начала выполнить основные требования протестующих. Другого пути, на мой взгляд, просто нет. Только после этого можно будет обсуждать конституционные преобразования.