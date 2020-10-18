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В Бресте юмористы нафотошопили флаги на стенах. Приехала милиция

18.10.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые СМИ и телеграм-каналы подхватили фэйковую информацию о нарисованных на стенах бело-красно-белых флагах. "Повелась" даже милиция.

В некоторых телеграм-каналах появились посты с фото нарисованных на стенах б-ч-б флагах в нескольких местах Бреста. “Эстафета” с этими фотками пролетела быстро по многих местных пабликах, и даже в центральных СМИ.

“Сегодня День флага, что-ли?” – задаются вопросом админы.


Ничего удивительного, такие художества в последнее время стали довольно распространенными. Но местные жители рассказали, что не видели там никаких флагов.

На самом деле, всё прозаичнее – флаги оказались нафотошоплеными. Просто какой-то юморист закинул эти редактированные фотоработы в крупные паблики.

Но, чаты внимательно читают и в милиции. Сотрудники тоже “повелись” на “День флага”, рассказывают местные.



А вот и коммунальщики…
 
Теги: Брест
 
 
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Некоторые СМИ и телеграм-каналы подхватили фэйковую информацию о нарисованных на стенах бело-красно-белых флагах. "Повелась" даже милиция.
 
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