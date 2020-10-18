В Бресте юмористы нафотошопили флаги на стенах. Приехала милиция

В некоторых телеграм-каналах появились посты с фото нарисованных на стенах б-ч-б флагах в нескольких местах Бреста . “Эстафета” с этими фотками пролетела быстро по многих местных пабликах, и даже в центральных СМИ.





“Сегодня День флага, что-ли?” – задаются вопросом админы.









Ничего удивительного, такие художества в последнее время стали довольно распространенными. Но местные жители рассказали, что не видели там никаких флагов.





На самом деле, всё прозаичнее – флаги оказались нафотошоплеными. Просто какой-то юморист закинул эти редактированные фотоработы в крупные паблики.





Но, чаты внимательно читают и в милиции. Сотрудники тоже “повелись” на “День флага”, рассказывают местные.













А вот и коммунальщики…



