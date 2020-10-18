В Минске снова проблемы с мобильным интернетом - сайты и мессенджеры могут не открываться

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 18 октября, в Минске наблюдаются проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет.



Фото: burst.shopify.com

Затруднения начались около 13.50 — они вполне стандартные. Связь LTE не работает, через 3G загрузка данных также не происходит. Из-за этого интернет-страницы могут открываться с запозданием (ждать приходится по несколько минут) либо не открываться вовсе. С мессенджерами, соответственно, проблемы аналогичные — сообщения могут не отправляться и не приходить, медиафайлы — не загружаться.

В официальном Twitter-аккаунте МТС сказано :

— Уважаемые абоненты! Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нац. безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации.

Мы также запросили комментарии A1 и life:). Добавим их, как только получим.

Напомним: подобные проблемы с мобильным интернетом в Минске не новы. Во время массовых протестных акций по воскресеньям в августе и сентябре абоненты сообщали о таких же затруднениях. Тогда операторы заявляли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».