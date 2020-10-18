Вот как будет выглядеть новый флагман Samsung - Galaxy S21

Источник материала: Tut.by

Известный точными прогнозами инсайдер @OnLeaks опубликовал рендеры одного из следующих топовых смартфонов компании Samsung — Galaxy S21.



Фото: OnLeaks

Инсайдер уточняет — точного названия девайса он еще не знает. Скорее всего, в продажу гаджет выйдет как Galaxy S21, но есть и другой вариант — Galaxy S30.

Самое значительное визуальное отличие новинки от аппаратов этого поколения — блок с основной камерой на задней стороне девайса. Интересно, что светодиодную вспышку разместили не прямо в нем, а чуть сбоку. Диагональ экрана — 6,2 дюйма. Закруглений с левой и правой сторон нет. Судя по всему, панель будет полностью плоской. По центру — отверстие для фронтальной камеры.



Фото: OnLeaks

Предполагаемые габариты Galaxy S21 такие: 151,7×71,2×7,9 мм (9,0 мм, если считать вместе с выбирающим камерным блоком). OnLeaks также подтвердил недавно появившуюся информацию касательно времени анонса смартфона — всю серию Galaxy S21 представят в январе 2021 года. Это означает, что продажи могут начаться уже в начале февраля — на месяц раньше, чем обычно.

Напомним: Samsung представит три смартфона — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Девайсы получат поддержку 5G-сетей, экраны с повышенной частотой обновления (120 Гц или даже 144 Гц), а также процессоры Qualcomm Snapdragon 875 или Exynos 2100 (в нашем регионе, вероятно, официально будут предлагаться версии на Exynos). Также известно, что Galaxy S21 Ultra оснастят камерой с основным фотомодулем на 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2).



Фото: OnLeaks

Ранее сообщалось, что смартфоны будут доступны в белом, сером, розовом, фиолетовом и серебристом цветах корпуса. Также представят наушники Galaxy Buds 2 — их якобы окрасят в черный, серебристый и фиолетовый. А еще эта гарнитура может стать водонепроницаемой.

Ниже — цены нынешних популярных смартфонов Samsung: