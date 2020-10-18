Что указывает на биполярное расстройство? Врач описывает симптомы психического заболевания

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О биполярном расстройстве многие могли узнать благодаря заявлениям знаменитостей: Канье Уэст, Жан-Клод Ван Дамм и другие звезды открыто заявляли о том, что страдают экстремальными перепадами настроения. Вместе с врачом-психотерапевтом Юлией Артюх разбираемся, как распознать это психическое заболевание.



Юлия Артюхврач- психотерапевт первой категории «Центра здорового сна» врач-первой категории «Центра здорового сна»

Что такое биполярное расстройство?

Биполярное аффективное расстройство (БАР) — это психическое заболевание, которое будет характеризоваться нетипичными перепадами, полярными нарушениями настроения — эпизодами мании, гипомании и депрессии (вы могли слышать второе название БАР — маниакально-депрессивный психоз). Расстройство связано с резким приливом энергии и наступлением опустошения, а сами перепады настроения очень резкие, их не могут не заметить окружающие. БАР существенно ухудшает качество жизни человека, так как может разрушать его отношения с семьей и друзьями, влиять на трудоспособность, сопровождаться мыслями о суициде.

То есть частые перемены настроения должны насторожить?

Не любые, а нетипичные. Человек может погрустить, повеселиться, но это будет его привычное состояние. В случае БАР у человека будет такое настроение, которое другим кажется удивительным и непонятным: часто говорят, что человек будто невменяемый.

Что изменится, кроме настроения?

Биполярное расстройство может быть связано с манией, гипоманией и депрессией. И в каждом состоянии будут свои характеристики. В состоянии мании у человека эйфория: как правило, появляется огромная энергия, он возбужден, ему кажется, что он все сможет. Ему практически не нужен сон, он может стать сексуально распущенным, слишком уверенным в себе. В то же время у него будет повышенная отвлекаемость, из-за необузданной энергии ему будет трудно сосредоточиться на чем-то одном, он будет очень быстро говорить, мысли могут перескакивать с одного на другое. При мании может быть и повышенная раздражительность, часто она проявляется в подростковом возрасте.

Гипомания схожа с манией, но ее проявления будут менее выражены. В этом состоянии человек будет отлично себя чувствовать, будет удовлетворен своей продуктивностью, но его близкие и друзья заметят, что с настроением что-то не так. Для самого же человека это просто будет период всплеска.



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Депрессия при БАР — наиболее опасный период, она протекает в тяжелой форме и может затянуться на несколько месяцев. Человек испытывает полнейшее состояние бессилия, беспомощности, опустошенности, ощущение никчемности. Если при мании он мог не спать, то в депрессии будет повышенная сонливость либо бессонница, которая проявится на фоне плохого самочувствия. Возможны перепады аппетита, прибавление или, наоборот, потеря веса. И самое опасное в том, что могут появляться мысли о самоубийстве.

Кроме того, при биполярном расстройстве могут быть нарушения функции щитовидной железы — в частности по выработке гормонов, которые влияют на энергию человека и его настроение.

Почему появляется биполярное расстройство? Это запущенная форма депрессии?

Это то расстройство, которое не до конца изучено, поэтому невозможно назвать четкую причину его возникновения. Одни исследователи связывают это с генетикой и наследственностью. Другие говорят, что это механизм защиты при сильной стрессовой ситуации. Также есть теория, что развитие расстройства связано с формированием мозга и, например, приемом подростками в это время каких-то веществ, которые могут на него повлиять. Часто БАР появляется до 25 лет.

Биполярное — это как-то связано с раздвоением личности?

Нет. Человек осознает, кто он, но не понимает, что с ним что-то не так. Ему кажется, что все прекрасно — особенно в состоянии мании. В состоянии депрессии все меняется: человек переживает, и чаще именно в этот период попадает на прием к врачу.

Как самому отличить БАР от затяжной депрессии?

Лучше, чтобы в этом разобрался специалист — даже ему это не всегда просто сделать, потому что человек приходит на прием, как правило, именно в период депрессии. Период же мании и гипомании может остаться за кадром. Когда специалисты проводят диагностику, они описывают не только то, что сами видят, но и симптомы, которые называют родственники. Очень часто именно родные будут замечать, что в какой-то период его близкий стал странно себя вести. Сразу они думают, что это нормально, списывают на переходный возраст, стресс. А потом замечают резкие и частые перепады настроения.

В целом при обычной депрессии человек должен выйти в ровное состояние, с БАР такого не будет — она сменится манией или гипоманией. Эти фазы могут перемежаться как в течение дня (несколько часов депрессия, потом мания), так и периодами раз в несколько месяцев (большую часть времени занимает депрессия).

Почему БАР часто связывают с творческими людьми?

Пожалуй, можно предположить, что иногда они становятся творческими именно благодаря своему состоянию. Чаще всего люди творят при мании, так как распирающую энергию надо куда-то деть. Плюс у людей с БАР в период эйфории даже мысли не возникает, что у них что-то не получится.

Можно ли излечиться от БАР?

Можно только стабилизировать состояние и перепады настроения за счет медикаментозного (в первую очередь) лечения и психотерапии. Если человек не будет принимать препараты, то его состояние будет ухудшаться. Иногда специалист может добавить психотерапию для семьи, которой нужно научиться выстраивать свои отношения с близким.