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В Минске снова проблемы с мобильным интернетом

18.10.2020 14:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня снова, как это часто случается по воскресеньям, в Минске появились проблемы с доступом в интернет. Читатели, которые пользуются услугами разных мобильных операторов, пишут нам о сбоях. Проще говоря, все уже знакомо: некоторое время мобильный интернет работать не будет.

О ситуации сообщается в Twitter-аккаунте «МТС Беларусь»: «Уважаемые абоненты! Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нац. безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации».

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня снова, как это часто случается по воскресеньям, в Минске появились проблемы с доступом в интернет. Читатели, которые пользуются услугами разных мобильных...
 
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