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В Минске снова проблемы с мобильным интернетом
Источник материала: Onliner
Сегодня снова, как это часто случается по воскресеньям, в Минске появились проблемы с доступом в интернет. Читатели, которые пользуются услугами разных мобильных операторов, пишут нам о сбоях. Проще говоря, все уже знакомо: некоторое время мобильный интернет работать не будет.
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Сегодня снова, как это часто случается по воскресеньям, в Минске появились проблемы с доступом в интернет. Читатели, которые пользуются услугами разных мобильных...
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