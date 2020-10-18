В Минске снова проблемы с мобильным интернетом

Источник материала: Onliner

Сегодня снова, как это часто случается по воскресеньям, в Минске появились проблемы с доступом в интернет. Читатели, которые пользуются услугами разных мобильных операторов, пишут нам о сбоях. Проще говоря, все уже знакомо: некоторое время мобильный интернет работать не будет.

О ситуации сообщается в Twitter-аккаунте «МТС Беларусь» : «Уважаемые абоненты! Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нац. безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации».

Уважаемые абоненты!

Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нац. безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов.

Сожалеем о сложившейся ситуации.

— МТС Беларусь (@by_mts) October 18, 2020

(будет дополнено)