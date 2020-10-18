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Рухнула каплица при бывшей усадьбе Огинских в Вилейском районе
Источник материала: Партизан
Сегодня рухнула каплица при бывшей усадьбе Огинских, что в деревне Ручица в Вилейском районе. Об этом сообщил в Фейсбуке Павел Хаванский, пишет
«Пережила нацистов и коммунистов. Но не пережила лукашенковцев», — написал он.
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Сегодня рухнула каплица при бывшей усадьбе Огинских, что в деревне Ручица в Вилейском районе. Об этом сообщил в Фейсбуке Павел Хаванский, пишет "Наша Нива".
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