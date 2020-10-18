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В Минске отключен мобильный интернет - как всегда во время массовых акций

18.10.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.

В Минске отключен мобильный интернет - как всегда во время массовых акций

Интернет стал недоступен для абонентов мобильных сетей около 13.50. Операторы связи отключают интернет по воскресеньям во время акций, объясняя это "распоряжением уполномоченных государственных органов".

Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Партизанский марш.

Ранее в Минске были закрыты шесть станций метро:"Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская".

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.
 
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