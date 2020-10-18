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Разница поколений: современные школьники — другие?

18.10.2020 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Разница поколений: современные школьники — другие?

Почему ученики воспринимают учителей как "функцию", а не как людей? Можно ли преодолеть барьер социальных ролей "учитель-ученик" и начать общаться как друзья? Как мотивировать детей учиться, если "мне это никогда не пригодится"? И почему списывание — одна из самых больших проблем образования? Рассказывает Кирилл (Александрович) Загустин — школьный учитель из Петербурга, автор телеграм-канала "Здравствуйте, Кирилл Александрович".

Эпизод, полный грубых обобщений, где Лина, Ваня и Ксюша хотели поговорить про разницу поколений, а в итоге ностальгируют по школе.

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Face, Моргенштерн, Ивангай, TikTok и… вечные Тимати и Гарри Поттер. О чем говорят современные школьники на уроках и переменах? Чем они отличаются от тех, кто учился в...
 
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