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Стихийный мемориал на месте трагедии у французского колледжа - видео

18.10.2020 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Десятки людей в субботу пришли с цветами к Коллежу дю Буа д'Ольн. Здесь 16 октября был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. При задержании убийца оказал сопротивление полицейским и был ликвидирован. 

© REUTERS / CHARLES PLATIAU
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Нападавший, по версии следствия, решил наказать учителя за демонстрацию на уроке карикатур из журнала "Шарли Эбдо". Самюэль Пати проводил 5 октября урок, где ученики обсуждали свободу слова в СМИ. Преподаватель решил показать карикатуру на пророка Мухаммеда.

Предварительно он предложил исповедующим ислам детям покинуть класс.

"Это смесь гнева и печали, ведь это просто учитель, которого убили за то, что он делал свою работу. Это трогает меня, для меня это шок", - говорит местный житель, комментируя случившееся.

К вечеру субботы у здания колледжа сложился стихийный мемориал.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся терактом.

"Мы должны держаться вместе. Призываю в этот момент всех наших граждан оставаться едиными, вне зависимости от любых различий. Мы, прежде всего, граждане, которых объединяют общие ценности, история и будущее. Это единство необходимо", - сказал Макрон.

По факт случившегося антитеррористическая прокуратура Франции проводит расследование.

 
 
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Люди несут цветы к месту гибели учителя истории Самюэля Пати. Он погиб в пятницу у здания колледжа.
 
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