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29 октября в Куропатах пройдёт Ночь расстрелянных поэтов

18.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ночь расстрелянных поэтов пройдёт 29 октября в Куропатах под Минском. Акция посвящена черной дате в истории Беларуси: в ночь с 29 на 30 октября 1937 года были расстреляны более 100 представителей белорусской интеллигенции — писателей, ученых, государственных деятелей.



В последнее время Ночь расстрелянных поэтов проходит каждый год. Обычно участники акции читают стихи и отрывки из прозы казнённых литераторов, а также произведения современных писателей, посвящённые репрессиям, передает "Еврорадио".

"Чтобы исторические преступления не повторялись в будущем, в Беларуси палач наконец должен называться палачом, а жертва — невинной жертвой. Чтобы сделать черное прошлое необратимым, мы расследуем преступления коммунизма, из которых вытекают все преступления сегодняшнего дня — преступления без срока давности", — так описывает суть события политик и общественный активист Змитер Дашкевич.
 
 
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Ночь расстрелянных поэтов пройдёт 29 октября в Куропатах под Минском. Акция посвящена черной дате в истории Беларуси: в ночь с 29 на 30 октября 1937 года были...
 
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