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Колонна сторонников перемен движется по Партизанскому проспекту в Минске

18.10.2020 16:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сторонникам перемен все же удалось собраться на Партизанском проспекте и сформировать колонну, которая идет по тротуарам. 

 

Как сообщает БелаПАН, люди стекаются к проспекту по улицам Аранская, Ленина, Октябрьская, Ульяновская, Пулихова, а также также сконцентрированы в районе метро "Пролетарская".

Движение на улице Аранской в сторону Партизанского проспекта перекрыто ГАИ.

На мосту на пересечении улиц Первомайская и Аранская вывесили огромный ебло-красно-белый флаг.

Сюда же подъехало не менее десятка автобусов с силовиками. Очевидцы сообщают о задержаниях возле автозаправки на Первомайской.

Небольшие группы граждан идут в сторону проспекта по улицам Ульяновской, Октябрьской, Пулихова, Ленина. Тут же постоянно курсируют многочисленные микроавтобусы с силовиками в штатском. По имеющейся информации, первые задержания произошли в районе станции метро "Партизанская".  

Сегодня в Минске и других городах Беларуси сторонники перемен проводят Партизанский марш. В столице он должен пройти на Партизанском проспекте.  

 
Теги: Минск
 
 
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Сторонникам перемен все же удалось собраться на Партизанском проспекте и сформировать колонну, которая идет по тротуарам.   
 
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