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Колонна сторонников перемен движется по Партизанскому проспекту в Минске
Источник материала: Навiны
Сторонникам перемен все же удалось собраться на Партизанском проспекте и сформировать колонну, которая идет по тротуарам.
Как сообщает
Движение на улице Аранской в сторону Партизанского проспекта перекрыто ГАИ.
На мосту на пересечении улиц Первомайская и Аранская вывесили огромный ебло-красно-белый флаг.
Сюда же подъехало не менее десятка автобусов с силовиками. Очевидцы сообщают о задержаниях возле автозаправки на Первомайской.
Небольшие группы граждан идут в сторону проспекта по улицам Ульяновской, Октябрьской, Пулихова, Ленина. Тут же постоянно курсируют многочисленные микроавтобусы с силовиками в штатском. По имеющейся информации, первые задержания произошли в районе станции метро "Партизанская".
Сегодня в Минске и других городах Беларуси сторонники перемен проводят Партизанский марш. В столице он должен пройти на Партизанском проспекте.
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Сторонникам перемен все же удалось собраться на Партизанском проспекте и сформировать колонну, которая идет по тротуарам.
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