Netflix вскоре покажет документальный фильм о протестах в Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Известный британский видеосервис Netflix уже два месяца снимает документальный фильм о политических протестах в Беларуси, подобных которым не было нигде в мире.

О съемках документального фильма компанией Netflix сообщил в своем телеграм-канале Франка Вячорка, который сейчас является советником Светланы Тихановской по международным делам. По его словам, съемки проходят в Минске, где съемочную группу уже задерживали, в Киеве и Вильнюсе, где в основном проходят интервью с политическими беженцами.

Когда будет показ фильма еще точно неизвестно. Во многом это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Беларуси далее. Однако съемочная группа уже сняла столько материала, что планируется выпустить целый документальный сериал о Беларуси.