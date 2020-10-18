ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Netflix вскоре покажет документальный фильм о протестах в Беларуси

18.10.2020 16:21 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Известный британский видеосервис Netflix уже два месяца снимает документальный фильм о политических протестах в Беларуси, подобных которым не было нигде в мире.

О съемках документального фильма компанией Netflix сообщил в своем телеграм-канале Франка Вячорка, который сейчас является советником Светланы Тихановской по международным делам. По его словам, съемки проходят в Минске, где съемочную группу уже задерживали, в Киеве и Вильнюсе, где в основном проходят интервью с политическими беженцами.

Когда будет показ фильма еще точно неизвестно. Во многом это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Беларуси далее. Однако съемочная группа уже сняла столько материала, что планируется выпустить целый документальный сериал о Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный британский видеосервис Netflix уже два месяца снимает документальный фильм о политических протестах в Беларуси, подобных которым не было нигде в мире.
 
Новости дня
Новости разные
 
29 октября в Куропатах пройдёт Ночь расстрелянных поэтов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.10.2020
Mir24.TV Belarus
18.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика