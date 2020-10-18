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Видео дня. В Минске силовик, размахивая автоматом, пытался что-то купить в кафе
Источник материала: Партизан
На видео видно, как в маленьком кафе стоит силовик в балаклаве и, размахивая оружием, говорит по телефону. Просит у кого-то скинуть еще десятку, потому что «я еще комбату и зампотеху должен».
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На видео видно, как в маленьком кафе стоит силовик в балаклаве и, размахивая оружием, говорит по телефону. Просит у кого-то скинуть еще десятку, потому что «я еще...
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