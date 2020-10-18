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Подойдя к кордону силовиков, участники марша развернулись и пошли в обратную сторону

18.10.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Группа демонстрантов подошла ближе к кордону силовиков, как минимум одного человека задержали. После этого участники марша развернулись и двинулись в обратную сторону по Партизанскому проспекту.

Как сообщают корреспонденты БелаПАН, которые теперь находятся в хвосте колонны, впереди, со стороны универмага "Беларусь", послышались выстрелы и хлопки — не исключено, что это была разрыв светошумовой гранаты. Несмотря на это, люди продолжают идти вперед.  

 
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Группа демонстрантов подошла ближе к кордону силовиков, как минимум одного человека задержали. После этого участники марша развернулись и двинулись в обратную...
 
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