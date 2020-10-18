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Подойдя к кордону силовиков, участники марша развернулись и пошли в обратную сторону
Источник материала: Навiны
Группа демонстрантов подошла ближе к кордону силовиков, как минимум одного человека задержали. После этого участники марша развернулись и двинулись в обратную сторону по Партизанскому проспекту.
Как сообщают корреспонденты
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Группа демонстрантов подошла ближе к кордону силовиков, как минимум одного человека задержали. После этого участники марша развернулись и двинулись в обратную...
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