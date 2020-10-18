|
В районе станции метро "Автозаводская" Партизанский проспект перекрыт силовиками
Источник материала: Навiны
В районе станции метро "Автозаводская" силовики перекрыли Партизанский проспект. Там выстроен кордон из металлических заграждений, за которыми стоят бойцы, а за ними — водометы.
Несмотря на милицейские предупреждения, которые звучали возле универмага "Беларусь", участники Партизанского марша продолжили движение вперед. Сейчас они приближаются к кордону силовиков.
Тем временем в начале Партизанского проспекта продолжаются задержания. Неизвестные в балаклавах бессистемно хватают людей, которые идут по тротуару.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В районе станции метро "Автозаводская" силовики перекрыли Партизанский проспект. Там выстроен кордон из металлических заграждений, за которыми стоят бойцы, а за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)