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Тысячи демонстрантов движутся колонной по проезжей части Партизанского проспекта
Источник материала: Навiны
Тысячи демонстрантов идут по проезжей части Партизанского проспекта. По оценкам корреспондентов
Они заняли всю проезжую часть и тротуары проспекта. Многие идут с бело-красно-белыми флагами на древках и на плечах. Люди скандируют "Жыве Беларусь!".
На площади Ванеева к участникам Партизанского марша присоединились демонстранты, которые шли со стороны микрорайона Серебрянка, и сейчас многотысячная колонна идет по Партизанскому проспекту в сторону универмага "Беларусь".
Там, по сообщениям очевидцев, сконцентрирована военная техника — машины "Рубеж" и машины с колючей проволокой.
Подъезды к Партизанскому проспекту с разных сторон площади Ванеева перекрыты.
Телеграм-каналы сообщают о задержаниях в районе пересечения проспекта с улицей Кошевого, возле ТЦ "Ленинград" и напротив мотовелозавода.
Тем временем голова многотысячной колонны участников марша подошла к универмагу "Беларусь". Люди скандируют "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам!", "Лукашенко в автозак", "Пошел вон", "Хабаровск, привет" и другие лозунги.
Очевидцы сообщают, что по Партизанскому проспекту движется еще одна колонна демонстрантов, которая пытается догнать основную.
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Тысячи демонстрантов идут по проезжей части Партизанского проспекта. По оценкам корреспондентов БелаПАН, это около десятка тысяч человек.
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