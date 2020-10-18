Тысячи демонстрантов движутся колонной по проезжей части Партизанского проспекта

Тысячи демонстрантов идут по проезжей части Партизанского проспекта. По оценкам корреспондентов БелаПАН , это около десятка тысяч человек.





Они заняли всю проезжую часть и тротуары проспекта. Многие идут с бело-красно-белыми флагами на древках и на плечах. Люди скандируют "Жыве Беларусь!".

На площади Ванеева к участникам Партизанского марша присоединились демонстранты, которые шли со стороны микрорайона Серебрянка, и сейчас многотысячная колонна идет по Партизанскому проспекту в сторону универмага "Беларусь".

Там, по сообщениям очевидцев, сконцентрирована военная техника — машины "Рубеж" и машины с колючей проволокой.

Подъезды к Партизанскому проспекту с разных сторон площади Ванеева перекрыты.

Телеграм-каналы сообщают о задержаниях в районе пересечения проспекта с улицей Кошевого, возле ТЦ "Ленинград" и напротив мотовелозавода.

Тем временем голова многотысячной колонны участников марша подошла к универмагу "Беларусь". Люди скандируют "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам!", "Лукашенко в автозак", "Пошел вон", "Хабаровск, привет" и другие лозунги.

Очевидцы сообщают, что по Партизанскому проспекту движется еще одна колонна демонстрантов, которая пытается догнать основную.