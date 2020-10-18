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Тысячи демонстрантов движутся колонной по проезжей части Партизанского проспекта

18.10.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тысячи демонстрантов идут по проезжей части Партизанского проспекта. По оценкам корреспондентов БелаПАН, это около десятка тысяч человек.  

Тысячи демонстрантов движутся колонной по проезжей части Партизанского проспекта

Они заняли всю проезжую часть и тротуары проспекта. Многие идут с бело-красно-белыми флагами на древках и на плечах. Люди скандируют "Жыве Беларусь!". 

На площади Ванеева к участникам Партизанского марша присоединились демонстранты, которые шли со стороны микрорайона Серебрянка, и сейчас многотысячная колонна идет по Партизанскому проспекту в сторону универмага "Беларусь".

Там, по сообщениям очевидцев, сконцентрирована военная техника — машины "Рубеж" и машины с колючей проволокой.

Подъезды к Партизанскому проспекту с разных сторон площади Ванеева перекрыты.

Телеграм-каналы сообщают о задержаниях в районе пересечения проспекта с улицей Кошевого, возле ТЦ "Ленинград" и напротив мотовелозавода.

Тем временем голова многотысячной колонны участников марша подошла к универмагу "Беларусь". Люди скандируют "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам!", "Лукашенко в автозак", "Пошел вон", "Хабаровск, привет" и другие лозунги.

Очевидцы сообщают, что по Партизанскому проспекту движется еще одна колонна демонстрантов, которая пытается догнать основную.

 

 

 
 
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Тысячи демонстрантов идут по проезжей части Партизанского проспекта. По оценкам корреспондентов БелаПАН, это около десятка тысяч человек.  
 
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