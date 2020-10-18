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Очевидцы: въезд в Минск по трассе М4 перекрыт, машины отправляют на М1

18.10.2020 17:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщают в чат-бот Onliner наши читатели, в настоящее время ГАИ перекрыла въезд в Минск по трассе М4 (Минск — Могилев). Транспорт отправляют на трассу М1 (Брест — Минск — граница России).

С чем связаны ограничения движения, пока можно только догадываться.

Очевидцы: въезд в Минск по трассе М4 перекрыт, машины отправляют на М1

«Перекрыт въезд в Минск: стоит машина ГАИ, всех разворачивает на эстакаду. Большая пробка», — рассказывают водители. — Люди пытаются заехать через Гатово — там тоже пробка.

Очевидцы: въезд в Минск по трассе М4 перекрыт, машины отправляют на М1

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Как сообщают в чат-бот Onliner наши читатели, в настоящее время ГАИ перекрыла въезд в Минск по трассе М4 (Минск — Могилев). Транспорт отправляют на трассу М1 (Брест —...
 
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