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Очевидцы: въезд в Минск по трассе М4 перекрыт, машины отправляют на М1
Источник материала: Onliner
Как сообщают в
С чем связаны ограничения движения, пока можно только догадываться.
«Перекрыт въезд в Минск: стоит машина ГАИ, всех разворачивает на эстакаду. Большая пробка», — рассказывают водители. — Люди пытаются заехать через Гатово — там тоже пробка.
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Как сообщают в чат-бот Onliner наши читатели, в настоящее время ГАИ перекрыла въезд в Минск по трассе М4 (Минск — Могилев). Транспорт отправляют на трассу М1 (Брест —...
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