Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". Какие продукты на самом деле вредные

Стоит ли избегать консервированной пищи? Почему стоит хорошо задуматься, когда вы хотите съесть бутерброд с колбасой или пельмени? От чего точно стоит отказаться, а что ― вполне допустимо: взгляд врача-диетолога, доктора медицинских наук, профессора Алексея Ковалькова.

02:43 ― какой самый главный вредный продукт нужно убрать из рациона;

03:20 ― как связаны сахар и деменция;

04:00 ― можно ли есть майонез без угрызений совести;

05:25 ― "колбаса: вы едите то, не знаю что";

06:45 ― стоит ли избегать консервированной пищи;

07:45 ― почему ВОЗ считает чипсы вредным продуктом ( и так ли это);

08:47 ― нужно ли ограничивать себя во фруктах (ведь там тоже сахар);

09:50 ― "с возрастом человек теряет возможность употребления молока";

11:30 ― чем вредны молочные продукты

14:37 ― вред и польза жирного и острого;

16:40 ― как ВОЗ относится к углеводам;

19:50 ― с чего начать худеть и как найти мотивацию.

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