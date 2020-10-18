«Одноногий» силовик, многотысячная колонна, взрывы и военные с оружием во дворах. Что прямо сейчас происходит в Минске

Источник материала: KYKY

Сегодня в Минске за долгое время воскресный марш пошел другой дорогой – не как обычно к Стеле, а по Партизанскому проспекту. Рассказываем самое главное, что нужно об этом знать.

Марш начался около 14:00. В это же время силовики начали устраивать одиночные задержания. Людей хватали, когда те шагали маленькими группами. Задержания были около станции метро «Партизанская» и около стадиона «Динамо».

Полностью не работал мобильный интернет. У некоторых жителей были проблемы с домашним интернетом от А1, «Космос ТВ» и МТС. Центральные станции метро закрыли. Потом закрыли и станции «Тракторный завод», «Партизанская» и «Автозаводская».

Несмотря на это, уже к 15:00 на Партизанском проспекте в колонну собралось несколько тысяч человек. А к 16:00, кажется, количество демонстрантов увеличилось в несколько раз.

Силовики придерживались тактики «хватаем людей, которые идут маленькими группами».





Во дворах жилых домов на Партизанском проспекте были замечены силовики на БРДМ. И шеренги военных со щитами.

Вот эти машины в лучшем качестве.

Только к 16:00 силовики выстроились в кордон с водометами.

Тогда же в СМИ начали появляться сообщения о стычках демонстрантов с силовиками. А также использовании против протестующих газа, светошумовых гранат и, возможно, стрельбы. Пока ничего из этого не подтвердилось. Но к СМИ попали вот такие фото.

UPD

Cиловики несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями, так как демонстранты бросали в них камни. Об этом около 17:00 сообщила «Риа Новости» минская милиция.

Будем держать вас в курсе.